日出康城鑿穿主力牆事件　屋宇署命令業主30天內完成修復工程

家中裝修若不慎拆去主力牆，後果可能不堪設想。近日將軍澳日出康城第一期「首都」一個中層單位，疑在未入圖剛及申請下裝修改動，鑿穿一幅主力牆引起社會熱議。屋宇署人員昨日(29日)更到涉事單位調查，證實單位有違規情況。署長余寶美今日(30日)會見傳媒時表示對事件高度關注，並已聯絡管理公司了解，涉事牆壁已拆除部分佔全樓層的1%，以及佔牆壁整體的6%；預計包括設計師、業主、施工承建商等方面需負責任，但問及施工承建商是誰時，余坦言暫未知道。她又稱，現時無辦法主動查找到類似違規行為，只能靠市民舉報後再作調查。

余強調，雖然到涉事單位的上下樓層視察過，暫無即時危險，但由於事實上不合乎標準，故要求業主盡快處理修復，而目前業主已委託註冊工程師，並找認可人士及承建商提交報告作仔細評估，之後入圖則予建築署，並商討如何處理鐵及鋼筋的接駁，其後找註冊承建商進行工程。屋宇署會同步監管，余指相信工程會非常快完成，形容是「以日計算」審批修復工程，命令會要求15天內展開工程，30天要完成。

至於如何查找有否類似違規情況，余稱難以主動調查，只可靠市民舉報，暫時未有相關投訴數字。余又稱業主可透過結構圖則，找出哪幅是結構牆，並查詢專業人士的意見，若想拆除可透過準確計算後提交申請，「唔一定批唔到(拆除工程)。」