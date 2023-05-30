設監察委員會查區議員行為失當　嚴重者暫停職務　不滿可上訴

針對泛民主派在區議會的不當表現，政府擬訂立區議員履職監察機制，處分行為失當的區議員。政府建議當區議會在會上提出動議，獲半數議員支持下，可發起對區議員被指行為失當的調查，並由民政及青年事務局局長委任的「監察委員會」進行調查，而處分則按嚴重程度發出警告、罰款或暫停職能和職務，若感委屈可向政務司司長提出上訴。

政府建議修例賦權民青局局長發出指引，以就區議員應有的表現示明標準，以及示明有何失當行為可構成處分區議員的理由；機制為區議會主席及同區3名或多於3名的區議議員或經當區區議員在區議會會議上提出動議，並獲過半數出席會議的區議員投票支持下，可發起對區議員的指稱行為失當的調查，並由民青局局長委任的「監察委員會」進行調查。

監察委員會由1名非屬任何區議會的議員的人士及4名(來自涉事區議員所屬區議會以外的區議會的區議員組成，在完成相關調查後，須向民青局局長呈交書面報告及建議是否及作出何種適當處分；局長可按調查結果及建議決定是否作出處分，如是，則根據事情嚴重程度向有關區議員發出勸喻信或作出相應處分，包括警告；罰款或暫停職能和職務及在停職期間按比例扣起有關議員的酬金，包括津貼及任滿酬金。

若涉事區議員因民青局局長的處分決定而感到受屈，可在14天內向政務司司長提出上訴，惟除非政務司司長另作決定，上訴不會令有關決定暫緩生效。政務司司長可確認、更改或推翻該決定。

至於喪失區議員資格方面，與以往的條例規定相若，當中包括違反誓言或不符合擁護《 基本法》、效忠特區的法定要求和條件。