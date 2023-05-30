康城單位復原工程需時逾月　測量師學會籲動工前諮詢專業人士

將軍澳日出康城屋苑「首都」一個住宅單位，日前被揭發懷疑在裝修期間拆去部分主力牆結構，以改建主人房的房門設計。香港測量師學會今日（30日）舉行記者會分析事件，並向公眾講解建築工程知識及避免常見的裝修陷阱。該前會長何鉅業針對事件，指目前最理想是按原有圖則設計將牆身還原，包括用同樣設計的鋼筋接駁，估計加固工程將需1個多月，惟事先仍需要屋宇署重新審視及批改設計圖則。何續指，經了解相信單位現時的改動短期內並不會對樓宇整體結構造成影響，但有待屋宇署對單位進行定期的石屎強度測試，以確保日後結構安全。

學會續指，現時坊間有不少裝修工程均因未遵守《建築物條例》而有機會影響樓宇結構安全，包括非法打通單位、自製開放式廚房、黑廁、加裝樓梯，以至胡亂接駁渠管等。學會強調，單位改動涉及眾多條款，除了要遵守《建築物條例》，亦要留意一否會違反大廈公契，呼籲業主在進行裝修及維修工程前，須先尋求專業人士評估；萬一進行違規工程及被揭發，業主有機會負上刑責，修復工程亦有機會較違規工程更繁複。

至於是否需要針對裝修公司制定發牌制度，測量師學會認為，現行《建築物條例》等相關法例要求已經相當清晰，若裝修公司未必需要進行間隔改動的工程，目前的監管制度已經足夠，亦強調公眾教育更加重要，要讓市民知道進行改動工程的程序，避免誤墮陷阱。學會表示，目前已經有100多項工程納入小型工程範圍，須由註冊合資格承建商進行，建議業主若要進行改動單位結構的工程，又憂慮誤墮法網，可以直接尋求小型工程承建商處理。