綜合住戶統計調查按季統計報告出爐　本港勞動人口按年跌近3萬人

政府統計處新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》今日(30日)出爐。報告顯示，本港2023年第1季的勞動人口數目為376.92萬人，較上季減少逾2萬人，若較去年同期比較，更大減近3萬人。

報告指，本港去年第4季的勞動人口數目共錄379.13萬人，今年第1季的勞動人口數目則為376.92萬人，減少了2.21萬人；若與去年同期的379.9萬人比較，更減少了2.98萬人。至於今年首季的勞動人口參與率為57.9%，同樣較上季及去年同期分別微跌0.4%及0.6%。統計處表示，在去年第一季至今年第一季期間，男性的勞動人口參與率，持續高於女性勞動人口參與率；撇除外籍家庭傭工後，女性的勞動人口參與率則更低。

至於本港今年第1季的就業人數則錄365.41萬人，與去年第四季的366.53萬人比較，減少了1.12萬人。至於今年首季就業人士的每月就業收入中位數則為2萬港元，較上季及去年同期分別增加1,000及1,200港元。

失業率方面，經季節性調整的失業率由去年第四季3.5%，下跌至今年第一季的3.1%；今年首季的失業人數錄11.51萬人，包括6.94萬名男性和4.57萬名女性。按以前從事的詳細行業劃分，在2023年第1季失業率較高的行業為樓房裝飾、修葺及保養業，住宿及膳食服務業，藝術、娛樂及康樂活動業，製造業和地基及上蓋工程業。