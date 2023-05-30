民政專員任區會主席　新增權力可要求區議員收集民意

區議會改革其中一個重大轉變，以往由區議員互選主席改為由民政事務專員出任，而主席的新增權力，是要求該區區議會的議員就主席所指明的議題，收集有關地方行政區內的人的意見。

當局在提交立法會的文件新一屆區議會的委任區議員有179席、在地區委員會界別選舉有176席，而區議會地方選區選舉降至88席，再加上27名當然區議員，議席總數為470席 。

政府修例由民政事務專員擔任區議會主席，新增的權力是要求該區區議會的議員就主席所指明的議題，收集有關地方行政區內的人的意見，其餘由區議會轉移至區議會主席的權力包括訂立常規，以規管該區議會的程序及其轄下委員會的程序；委任一名公職人員擔任該區議會的秘書及決定其職責，以執行區議會職能；委出委員會、委任非區議員的人士成為 委員會成員，以及委任一名本身亦是該區區議會議員的委員會成員擔任委員會主席。

文件中大肆批評區議會近年出現嚴重偏離《基本法》規定的非政權性區域諮詢組織定位，有大量區議員作出違反區議會職能的行為，更粗暴超出區議會作為地區諮詢組織的職能。不少區議員更作出危害國家安全、鼓吹港獨、助長「黑暴」、反對《港區國安法》、肆意干擾及阻止政府施政、刻意挑撥矛盾、蓄意分化社會、製造對立、漠視民生、惡意推倒過往正常地區民生建設、損害市民福祉、破壞香港利益等的行為 。

當中又指有300多名議員因拒絕宣誓而以各種藉口辭職，有些則因宣誓無效而被取消資格。原有479名議員，現只剩下不到三分之一，即146名區議員繼續在位工作，情況不能接受，必須撥亂反正。