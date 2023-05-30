工務小組通過搬遷工務中央試驗所 及歷史檔案大樓往岩洞

立法會工務小組今通過遷移九龍灣工務中央試驗所和觀塘香港歷史檔案大樓，至安達臣道石礦場。

為節省土地資源，政府近年發展岩洞建設。立法會工務小組今日（30日）通過有關遷移九龍灣的工務中央試驗所和觀塘的香港歷史檔案大樓，至安達臣道石礦場，有關預計所需費用分别為21億5,570萬元及27億7,430萬元。會上有議員關注原址用途，又擔心中央實驗室和檔案管相鄰會造成安全問題。

政府表示，由於工務中央試驗所及歷史檔案大樓，目前工作空間不敷應用，而且設施老化。為解決上述問題，和釋出珍貴的土地作房屋或其他社區所需的用途，當局建議在安達臣道石礦場發展用地進行岩洞發展，以重置兩項設施。

議員陳紹雄直言不希望土地搬遷至岩洞才構思用途。發展局副局長林智文回覆指，中央實驗室現址為啟德一帶，本來規劃用作興建中等密度住宅，認為若然能從原址遷出更能體現規劃布局。而檔案室用途正與其他部門聯絡。

議員吳秋北則關注兩個設施放在一個相鄰地方的原因為何，又指中央實驗室有多項科學物質，擔心和檔案室位置相近會造成安全問題。林智文指在安達臣道石礦場一帶興建歷史檔案室，是希望有安全穩定環境保存文件，又指該處興建中央實驗室是因為交通便利。他重申實驗室活動有足夠保護不會相衝。

另一議員林振昇問到日後能否在岩洞發展更多設施，例如數據中心。林智文指岩洞的溫度和濕度控制得較好，加上更節省電費，會考慮有關意見。