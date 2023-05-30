房協未來5年提供17200伙公營房屋　稱正研方案以穩財政

本港公營房屋單位長期供不應求，難以應付龐大的市民居住需求。截至今年3月底，公屋輪候冊仍約有133,200宗一般公屋申請，以及約97,100宗配額及計分制下的非長者一人申請。香港房屋協會今日(30日)就向立法會提交最新文件，交代房協最新的公營房屋規劃及興建數字。當局透露，預計未來5年有超過17,000個單位落成。

房協指，目前正在規劃及興建的公營房屋項目達25個，涵蓋不同的房屋計劃，包括資助出售房屋、長者房屋、舊邨重建、專用安置屋邨及市區寮屋區項目，指建屋量為歷年來最高。為提升房屋的興建速度，除組裝合成建築法外，房協積極採用新科技，以提升工程質素和效率，還包括建築信息模擬技術，及數碼工程監督系統等；就此該會預計未來5年，將會有超過17,000個單位落成，包括約6,500個出租屋邨單位及約10,700個資助出售房屋單位。其中，房協指現正規劃及興建6個資助出售房屋項目，分別包括位於粉嶺馬會道、觀塘安達臣道R2-2、R2-3、R2-4號用地、啟德第2B區1號用地，及元朗元龍街，預計可於2025年至2028年間落成，提供逾5,700個單位。

至於房協的整體財政狀況方面，房協則稱目前財政穩健，截至去年3月底的淨資產值為487 億港元。為應付目前的項目發展規劃而將出現現金流的需要，房協稱現正研究不同的方案，例如整合投資組合或透過貸款籌集資金，以應付營運及發展項目的需要，並稱會繼續謹慎理財，以及做好各方面的風險管理。