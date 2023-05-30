政Whats噏：當局允設工運資訊告示牌　黃國圓一半心願

話說議員黃國同香港海員工會嘅代表喺今個月初，向文化體育及旅遊局提交建議書，冀保存百年前嘅香港工運史事而提出兩項訴求。佢哋近日接獲當局嘅書面回覆，答允喺中山紀念公園增設香港海員大罷工歷史資訊告示牌。但係咁只係圓咗一半心願咋！

黃國話香港百年前嘅華人海員因不甘剝削同歧視，因而喺1922年爆發海員大罷工。雖然係中國近代史嘅重要事件，然而本地博物館甚少提及，反而仍停留過去嘅殖民地史觀。至於文體旅局嘅回覆，就話當年嘅大罷工對中國往後嘅工運發展影響深遠，加上華人海員深受孫中山愛國情操感召係客觀事實，因此當局計劃喺中山紀念公園增設介紹香港海員大罷工資訊告示牌。此外，有關歷史名人，包括革命先烈曾喺香港駐留嘅地方，亦會研究其納入「打卡」旅遊點嘅可行性。

之但係，佢哋另一項建議，喺上環德輔道中137號，即「中華海員工業聯合總會」原址設置路標並納為中山史蹟徑第17站嘅主張，當局就話總會跟香港海員大罷工，以及同孫中山嘅直接關係仍待資料考證，好婉轉咁拒絕。

即係只圓咗一半心願，但黃國認為咁已對歷史文化保育意義重大，佢話會繼續推動，形容一步一腳印、積沙成塔，又期望政府繼續加強保育重要歷史，傳揚中港兩地「你中有我」嘅緊密嘅關係。