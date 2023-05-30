市民對巴士加價感不滿　轟服務質素未達標　望加密班次

5間專營巴士公司今日(30日)獲行會通過加價申請，加幅達3.9%至7.0%，由下月18日起實施，屆時大部分巴士路線將加價5毫至1港元。大部分市民均對加價感到不滿，坦言服務質素未達標準。有市民指最希望巴士公司班次加密，減少發生交通意外；不過亦有市民認為加幅合理，希望巴士公司加價後應為員工加薪。

周小姐批評巴士公司加價並不合理，指現時車費已要每月約2,000港元，直言「已經加咗好多次，已經愈來愈貴，我希望佢(巴士公司)有多啲優惠出嚟俾返啲市民」，又稱現時巴士班次「好疏」，以及不時發生交通意外，認為巴士公司需提供更多培訓予員工，提高服務質素才值得加價。

周同學則指，現時百物騰貴，單單每天來回觀塘至何文田上學，巴士車費每月已需花300至400港元，又稱「我覺得服務質素無特別好，如果再要加價可能有少少唔合理囉」。他又擔心巴士加價後，整體車費會貴100至200港元，會加重家人負擔，而巴士車廂整潔程度不足、班次時間相隔很久，曾試過等逾20分鐘，希望巴士公司著力改善。

盧小姐反而表示，不擔心加價會令生活壓力增加，笑指「可能平時少出街掛」，又稱平常來回何文田及觀塘區上班，會有巴士公司提供的優惠站，故認為加價影響不大；她又指現時巴士公司員工工作辛苦，「如果加價係加係佢哋(巴士司機)身上會更加好囉。」