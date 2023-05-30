政Whats噏：深水埗建公眾停車場　議員批造價高昂

立法會工務小組今日(30日)通過7億7790萬港元嘅撥款建議，喺深水埗欽州街西興建休憩用地同公眾停車場。會上有議員批評公眾停車場造價過高，質詢當局能否壓縮成本；有議員又關注政府繼續使用自動泊車系統。

當局計劃喺深水埗欽州街西，一個面積約3670平方米嘅土地，興建1幅休憩用地以提供1個園景花園、1個兒童遊樂場等，以及興建1個約200個私家車泊車位嘅公眾停車場，當中約170個係採用圓筒型自動泊車系統嘅地下泊車位，而其餘 30個則為傳統嘅地面泊車位。

議員陳紹雄指單一個停車場造價已經高達5億，認為170個泊車位造價高昂，平均一個車位250萬港元以上，關注能否壓縮工程造價。陳又指停車場經常性開支為1085萬港元，相對傳統停車場開支高，又質詢當局，試用圓筒型自動泊車系統後，會否全港推展應用。運輸及物流局副秘書長麥震宇回應話，當局於該區進行泊位需求調查，發現逾200個私家車位短缺，又指因應地形所限，若非採用自動泊車系統，造價可能會更高，重申引入圓筒型自動泊車系統後，如果有適合嘅地方會繼續使用，至於經常性開支方面，則同其他自動泊車系統相若。

議員謝偉銓續追問政府會否於其他地方繼續使用圓筒型自動泊車系統。麥震宇就話當局會予以考慮。另一議員林筱魯，問到政府有否研究未來有幾多個車位需要挖地洞？有關預算為何？要求政府交代宏觀方向。議員陳沛良則表示圓筒型自動泊車系統興建喺地底，擔心一旦發生火警，消防員難以到場，關注有否採取防洪同防火措施。麥震宇回覆指當局喺泊位上嘅安排係商用車優先，喺許可情況下會安排私家車，亦會根據需求設置泊位，並強調停車場符合消防法例，附近亦設消防梯供消防員使用。