政Whats噏：討論發展北都　議員關注融資及基建

政府提出北部都會區願景、早前新田科技城都出咗規劃圖，立法會北部都會區發展事宜小組委員會今日(30日)舉行第一次會議，各議員都有就日後嘅討論內容發表意見。

議員葉劉淑儀就話，有關北都及人工島嘅城市規劃土地及工程雜項修訂條例草案嘅審議工作基本完成，敦促政府部門都要做快啲，形容屋宇署同地政署「差來差去，硬係唔落錘」；又話政府雖勾畫「美麗願景」，如250萬人口、50萬位職位、又有新田創科城等等，但要用嘅錢係幾多？點樣融資？點樣公私營合作？佢話當局曾揚言年底就有個綱領、明年年頭先計到啲數。佢話會密切關注，最終開支到底係幾多。

講到涉及土地上已有嘅使用者，議員林健鋒話不宜騷擾。又指北都係連接深圳嘅重要通道，須要照顧內地居民嘅感受，譬如好大爭議嘅「超級殯葬城」。又話當局口口聲聲「基建先行」但有關計劃卻無甚著墨，質疑基建不完善又如何處理其他發展項目？

其他議員都有提出自己關注嘅議題，小組委員會主席劉國勳就話佢諗住首先討論北都嘅頂層設計，之後會就每個專題，好似基建旅遊、文體設施、發展模式、成本等搵唔同政府部門回應，仲話會考察添！