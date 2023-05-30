夏季屬食物中毒高危時節　食安中心提醒市民注意安全風險

食環署食物安全中心今日(30日)表示，夏季是由細菌引致食物中毒的高危時節，因為溫暖的環境利於細菌快速繁殖。隨着氣候持續暖化，預計香港今年全年平均溫度偏高。中心提醒市民和業界人士，在夏季尤應小心注意食物安全；同時，中心已在本月開展夏季食物監測計劃，進行專項食品調查，加強抽取食品樣本作微生物測試。

中心提到，致病菌大多在攝氏4度至60度之間迅速滋生及繁殖，所以此溫度範圍稱為「危險溫度範圍」。有潛在危害的食物如受致病菌污染，致病菌在室溫會迅速繁殖至危險的水平，並導致食物迅速變壞。當中，毋須再烹煮的即食食品如燒味滷味、已煮熟的米飯麵食，以及生或未煮熟的食物如生蠔刺身等高風險食物須小心處理，不應長時間放於室溫。已準備的食物如非即時食用，必須保存在攝氏4度或以下，或攝氏60度以上，防止細菌滋長。若食物未能置於上述溫度範圍，則須遵從2小時及4小時原則，即烹製好的食物如置於室溫不超過2小時，可放入雪櫃待用或在總時限4小時內食用

發言人又提到，市民切勿以試吃來判斷食物是否可供安全食用，因為即使食物中可引致食物中毒的細菌處於有害水平，其味道或氣味未必有異樣。市民如不肯定易壞食物是否安全，應直接丟掉。而生或未煮熟的食物因為沒有經過熱處理或熱處理不足，未能消滅當中可致病的微生物，屬於高風險食物。生或未煮熟的食物也可能帶有抗菌素耐藥性的微生物風險。進食含抗菌素耐藥性的微生物的食物不一定讓人有急性疾病，但有機會將其抗藥性轉移體內其他細菌，影響抗菌素日後的效力。