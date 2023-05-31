港大中醫學院臨床教研中心搬遷　毗連瑪麗醫院　促中西醫合作

香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院及專科臨床教研中心，已搬遷至位於沙宣道3號的港大醫學院學術樓。教研中心設有無障礙天橋連接毗鄰的瑪麗醫院，服務使用者能更便捷地享用優質中醫臨床服務，包括內科、針灸、骨傷等專科門診服務及傳統飲片，並有煎藥服務及中藥顆粒。教研中心搬遷後亦為醫學院成員及學院師生提供卓越的學習及科研環境，有利中西醫結合發展。

學院的中醫藥臨床技能培訓中心、中藥標本室、中醫藥科研與教學實驗室以及教研中心早前已遷入醫學院學術樓。各項設施為醫學院成員及師生提供有利教學、研究和臨床服務的環境。因應社會對中醫臨床服務的需求急增，教研中心新址配備多種設施，包括8間獨立治療室、5間診症室、1間中醫臨床教學室及1間中藥藥房。診所除提供一般門診服務外，亦提供內科、針灸、骨傷等專科門診服務及傳統飲片，並提供煎藥服務及中藥顆粒，配合不同病人需要。

臨床教硏中心更特別為新冠患者提供遙距中醫視像門診服務，該項服務於去年3月展開，此外，該中心更與香港醫院管理局合作，為安老院舍長者提供遙距中醫藥服務，在疫情期間令新冠患者得到適切的治療。

隨着教研中心投入運作，學院現時共有10間中醫臨床教學和研究基地，包括2間直屬於學院的臨床教研中心，以及6間由港大與醫管局及非政府機構三方協作的中醫診所，連同港怡醫院中醫診所和港大深圳醫院中醫科，為學生提供臨床見習訓練、支持中醫及中西醫結合臨床研究，及為社會提供優質的中醫臨床服務。