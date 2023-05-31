東方日報A1：五巴齊齊加最高7%　荷包受靶

交通加風接踵而來，下月除港鐵會加2.3%外，5間專營巴士最快同月18日起齊齊加價，加幅高達7%，市民荷包受靶。經濟尚未復常，港府此時批准5巴加價卻死撐並非把關懶懶閒，強調已檢視5巴最新客量數據，動用隧道費基金對沖加幅，控制於較溫和水平，87%乘客每程車加少於5角，小部分車程加多過一元。市民對港府批准加價感失望，指今年人工加幅低，衣食住行開支陸續增加，生活艱苦；亦有人調侃，日後考慮減少搭車出街，慳得就慳。

5間專營巴士於去年1至9月以新冠疫情下營運困難為由，輪流入紙加價，其申請昨日獲批。其中，新大嶼山巴士原先申請加價9.8%，最終獲批加7%。其餘4間巴士公司的5個專營權，計及豁免隧道費基金的紓緩作用後，獲批加幅相對減少，例如新巴、城巴（專營權一）下的港島及過海巴士線，申請劃一加2元，獲批加價4.9%。九巴申請加9.5%，被削至准加3.9%；龍運申請加8.5%，獲批加4.2%。至於城巴（專營權二）下的機場與北大嶼山路線，原建議加23%至50%，最終獲批加價4.2%。

新收費最快今年6月18日起實施，屆時約87%乘客每程須多付的車費不超過5角，近乎全部乘客每程須多付的車費都不超過一元。

運輸及物流局局長林世雄表示，審批時已考慮5巴於復常後的客量數據，評估並預測5巴財務狀況，加上屯門元朗觀塘一帶新發展區人口增長帶來的額外巴士服務需求，並動用隧道費基金來對沖。他強調整體實際加幅已控制在較溫和的水平，認為「市民負擔得起」。

翻查資料，多間巴士公司疫情期間曾加價，九巴獨營路線、嶼巴、新巴、城巴（專營權一）曾於2021年4月加價。及後，九巴與新巴或城巴（專營權一）聯營的過海路線再於去年1月加價。龍運對上一次加價是2011年5月；城巴（專營權二）則自1997年中營運以來從未加價。

身兼立法會交通事務委員會主席的議員陳恒鑌稱，各專營巴士原本「獅子開大口」，現時獲批的加幅降至貼近通脹水平，認為相對合理。惟他擔心，面對港鐵競爭下，專營巴士營運愈趨艱難，難保短期內再申請大幅加價，他建議港府應協助巴士公司開拓非票務收益等。倘容許泊車轉乘站增設商店或餐廳等，相信能改善營運。

有政黨則指早前調查發現逾半市民不滿專營巴士服務，而社會復常階段下，各公用事業陸續加價，市民既未能享受經濟復甦成果，反被加重生活負擔。市民普遍期望，公共交通補貼計劃長遠能恒常化。

九巴和龍運指，期望今次加價能有助紓緩營運成本持續上升的壓力。考慮到成本和市民的承受程度，現售780元的九巴月票將凍價3個月，今年9月18日起加價2.6%至800元。

城巴新巴指，現時各專營巴士仍面對各類挑戰，包括燃料及工資成本上漲、新鐵路線通車與疫情對客量的長遠影響等。為確保財務可持續性，專營巴士公司有必要恒常檢視票價，並將消費物價指數及營運成本納入考量。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：