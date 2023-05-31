憂全運會變國泰歧視翻版　葉劉促設KPI　接待員勿似機械人

國泰空中服務員被指涉歧視非英語乘客風波，連日來不斷發酵，立法會今（31日）討論在文化體育及旅遊局開設3個編外職位，以成立全國運動會統籌辦公室，有議員繼續關注事件，希望全運會時要令任何地方、操任何語言的旅客有「賓至如歸」的感覺，也要提供足夠培訓，直指要像議員對待選民的態度、拉票精神去拉客。

議員葉劉淑儀表示，雖然她「唔覺得」國泰事件「特別歧視」，但強調香港很多服務員水平較之前低，質疑是否「人才流失」，讓人有「唔係好專業」、沒有「賓至如歸」之感，稱內地旅客過來，有沒有批評香港有歧視、招待不周、食物質素等等均是重要的績效指標(KPI)，稱不可以再有內地和港人的矛盾再現。文體旅局副局長劉震指政府會「高度重視」，也會為全運會義工提供足夠培訓，與社會各界如酒店業界溝通。葉劉強調政府要做好「深度訓練」，因她指最近接觸的前線接待人員像「機械人」一樣「目無表情」，稱如果是外來人都會失望。

她續指，自己剛從杭州回港後，市民都認得她，而選舉時她在街道看到市民都會打招呼，指服務人員要用議員接待選民、拉票精神去拉客，笑言到時可以找議員幫手訓練。劉震回應指希望議員可為社會大眾帶來好客之道的示範。

另一名議員周文港稱全運會要做好危機處理，他指兩個空姐可以「搞彎」完善選舉制度後的努力，而內地也有不少人「刷流量」、「挑動矛盾」，因此政府要多加注意。劉震指三地均會努力做好危機應變工作。