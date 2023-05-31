政Whats噏：譚岳衡臨急拜託代提質詢　陳沛良溫定書

話說喺今日（31日）立法會大會上，議員譚岳衡有一條關注非物質文化遺產嘅口頭質詢，但因為突然有會開，所以就拜託另一位議員陳沛良代為提問。陳沛良話今次嘅安排都比較突然，自已都係尋日(30日)先問立法會秘書處同主席得唔得，而由於譚有合理解釋，所以主席先容許咁做。

陳沛良代譚岳衡質詢政府對非物質文化遺產嘅保護、宣傳同傳承，近期做咗啲乜嘢工作，而且當局有冇推行工作培養青年成為非物質文化遺產嘅傳承人。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄就回應話政府會持續更新非物質文化遺產清單，預計仲喺2024年底公布名單，又話當局喺2018年有向康文署撥款3億港元，設立非物質文化遺產資助計劃，仲資助92個項目，包括資助舉辦活動，同傳承安排。佢又話過去當局有支持培訓非遺傳承人，喺2023年首季就完成超過138次培訓。

其實喺楊潤雄答完之後理應喺作為代問人嘅陳沛良追問嘅，但主席梁君彥立即叫另一位議員劉智鵬發問，而喺劉智鵬問完之後，陳沛良先提問政府會唔會考慮喺西九文化區加入更多非物質文化遺產嘅元素。楊潤雄回覆話其實西九文化區有推動非物質文化遺產工作，好似推動粵劇咁，承諾會繼續檢視喎。

陳沛良仲話為咗完成譚岳衡拜託嘅工作，自已都專登睇咗啲非物質文化遺產嘅資料，因為始終自已平時唔係主力跟開呢個議題，佢覺得喺準備代問嘅過程中，都令佢大開眼界喎。