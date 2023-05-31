青少年受網絡性騷擾惹關注　5年279人發布淫褻物品被定罪

有機構的調查顯示，香港青少年受網絡性騷擾的問題嚴重，近4成受訪青少年表示曾遭受虛擬性騷擾，有議員關注相關問題。保安局表示，執法方面，就對青少年的網絡性騷擾較為相關的《淫褻及不雅物品管制條例》及《防止兒童色情物品條例》而言，在2018年至2022年審結的法庭案件中，共284人因違反《淫褻及不雅物品管制條例》下禁止發布淫褻物品的罪行被檢控，當中279人被定罪。同期有117人因《防止兒童色情物品條例》下有關兒童色情物品的罪行被檢控，當中99人被定罪。《刑事罪行條例》下有關真人色情表演的罪行有11人被檢控，當中8人被定罪。此外，2015至2022年期間，執法部門定期進行打擊兒童色情物品的執法行動，拘捕共100人。

有議員在書面質詢指，內地有專門保護青少年的《未成年人保護法》和《預防未成年人犯罪法》，問到港府會否考慮參考相關措施並制定法例。保安局回覆稱，本港現時已有法律框架作出相關的保障，包括《淫褻及不雅物品管制條例》、《防止兒童色情物品條例》及《刑事罪行條例》。局方指，爲進一步加強對兒童的保護，勞工及福利局正全力推進訂立強制舉報虐待兒童個案機制，目標是下月內向立法會提交法案。

除上述條例外，涉及網上性騷擾的行為亦可能觸犯其他刑事罪行，例如勒索罪、刑事恐嚇罪等，亦可能違反《個人資料(私隱)條例》的保障資料原則。局方正研究法律改革委員會有關性罪行法律改革的建議，當中包括涉及兒童的性罪行，並參考其他司法管轄區相關法例的發展，如有需要制訂合適的法例修訂建議。此外，法改會也正就電腦網絡罪行展開研究。政府會密切留意相關研究工作進展。