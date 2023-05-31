天氣熱停工憂阻啟德體育園工程　質疑測試賽出問題向誰追責

受到疫情影響，啟德體育園延至2025年上半年才可進行初段營運期，而為項目而設的兩個首長級編外職位也需要進一步延期，有議員憂天氣炎熱需停工影響啟德體育園工程度度，亦有議員關注若測試賽期間出現問題，但相關職位已任滿將如何追責。

兩個編外職位分別為項目總監，任期延續至2025年6月30日，以繼續掌管體康科轄下的啟德體育園組及監督啟德體育園的工程項目；及首席助理秘書長，任期延續至2025年12月31日，以繼續掌管體康科轄下的體育及康樂部。

針對最近天氣炎熱或會影響工程進度，工程界議員盧偉國指與其採取「消極的停工方法」，不如思考採取各種防護措施避免工人中暑，當局回覆指會非常注重工業安全，工程限期也會「睇得好緊」。

議員簡慧敏指啟德體育園在2024年年底完成，而全運會預計在2025年9月至10月舉行，測試賽也需6至12個月，而項目總監任期只到2025年6月30日，質疑若在測試賽中出現問題，總監任期結束後應如何追責；而首席助理秘書長需要兼顧其他恒常性工作，詢問政府會否恒常化職位。

署理體育專員鄭青雲指測試賽會在工程陸續完成期間進行，相信可在2024年底至2025年初進行測試，有信心在2025年3月前完成所有測試賽，而文化體育及旅遊局副局長劉震表示，首席助理秘書長的工作在這兩年會有「里程碑」，因此會待之後在考慮是否會恒常化。