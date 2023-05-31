警員臥底喬裝入酒吧　遭圍毆兼剝光豬搜身　6施襲者囚40個月

男警於2021年底到尖沙咀1間酒吧執行臥底行動時，被他的中學同學認出身份，並遭到酒吧內約10人包圍及禁錮，期間被人毆打、脫光他衣物搜身及要他交出財物。涉施襲的其中6人其後被落案起訴非法禁錮及傷人等罪，並於早前承認控罪，今(31日)於區院被法官謝沈智慧判處6人均監禁40個月，並指眾被告有意妨礙司法公正，屬極之嚴重。

6名被告依次為蔡浩寅(24歲，泰藉唱片騎師)、李偉軍(28歲，商人)、麥偉樂(29歲，侍應)、江唐希(26歲，地盤工人)、胡家俊(27歲，運輸工人)及鮑俊鏗(22歲，無業)，6人均有與本案不類同案底。他們承認於2021年12月19日，在尖沙咀赫德道11號地庫「喜點」與其他身份不詳者，非法禁錮1名警員，並將他羈留；胡另承認非法及惡意對該警員身體加以嚴重傷害。

法官判刑指，事主被禁錮約40分鐘，且被凌辱及襲擊，當時亦孤立無援。事主雖然大多數是被赤手空拳襲擊，但亦可造成嚴重傷害，他當時的驚恐情況亦不言而喻，事後更有創傷後遺症，故對他影響深遠。法官又指被告當時明顯仇視警員，故事主的身份令他更危險。法官最終就非法禁錮罪以監禁5年作量刑起點，傷人罪則以監禁2年作量刑起點，眾被告除認罪外並無任何減刑因素，扣減3分1刑期後，面對非法禁錮的被告均被判監40個月，同時面對兩罪的胡家俊則兩罪刑期同期執行。

案情指，案發當日凌晨4時許，事主喬裝顧客到涉案酒吧收集情報，其後酒吧職員稱有警察查牌需暫停營業。事主準備離開時，遭被告蔡浩寅認出他是其中學同學。事主及後被逾10人包圍，並用間尺狀物襲擊他。事主其後遭包括眾人拳打腳踢，並被交出身份證及手機等財物，更把他帶入一房內，要他脫光衣服，期間亦曾掌摑事主，且有被告拍照。事主最終獲准離開，有被告指希望事主可當沒事發生過。事主到急症室求診，發現有肋骨骨折，及後亦有創傷遺症。

案件編號：DCCC 731/2022