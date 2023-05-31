發展智慧城市速度慢　議員促政府設大數據局

政府提出建設智慧香港，但實際發展步伐未如理想。議員林筱魯今日（31日）於立法會大會上質詢問當局會否設立由政府統籌的大數據局，或將政府統計處改為大數據局，以處理香港發展智慧城市時面對的問題，如何做到提速提效提量。

創新科技及工業局局長孫東回應指當局並非不會成立大數據局，但現在主要工作有部門承擔的工作，與目前國家大數據局的4項基本職能大致雷同，現在主要目的是做好相關工作，但承諾會經常檢測現有政策，對成立大數據局持開放態度。

議員陳祖恒問及政府會否聯合幾個科研中心，例如生產力局、科技園等集中發展推廣幾個大型智慧城市項目，對外宣傳本港創科中心，另一方面讓普羅市民感受到科技為他們帶來的便利。另一議員謝偉俊則指本港若與內地聯通數據，就能快速知道市民在內地是否有房產，避免濫用香港公屋資源，冀盡快做到粵港數據聯通。

就推廣方面，孫東指當局有不少推動措施，如財政預算案向數碼港提供2億港元支持針對智慧生活的初創企業的發展等。內地數據對接方面，當局正進行互認互通等事宜，包括通過推動智方便與港東省統一平台的數據對接，方便香港居民用智方便登入政府服務網使用政府服務。

議員蘇長榮則關注在平衡發展需要和保護個人隱私方面有何實際措施。孫指促進數據的流通和開放以及數據的保護是同步考慮的，強調沒有強大的數據保護系統，數據流通開放是不可能的。