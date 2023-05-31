新巴城巴合併擬更新標誌　5款車身塗裝供市民投票日後採用

港島營運的新巴、城巴合併將由今年7月起生效。距離兩巴合併倒數一個月，城巴今日(31日)舉行全新品牌形象發布會，更新品牌標誌，同時推出5款車身塗裝，計劃於6月供全港市民投票心水塗裝，並於合併日開始，新巴車隊將逐步換上票數最高的獲選城巴塗裝，預計全線新巴將於2025年完成更新車身塗裝。城巴營運及工程總監馮家輝表示，未來將慢慢整合新巴城巴路線，暫未有指定時間表。

城巴推出的新品牌標誌，將由今日起陸續取代新巴車身上的標誌，以作為新巴過渡至城巴的臨時方案。而新巴的車身塗裝方面，城巴新推出了5款車身塗裝，分別保留城巴的經典黃色，或以零排放轉型計劃「#MissionZero」塗裝為設計概念，廣大市民可於6月9日至18日在城巴網站上投票心水塗裝；票數最高的兩款城巴塗裝將晉身次輪投票，並由兩巴同事於6月20日至27日投票決定，獲最高票數的塗裝由合併日起陸續取代新巴車身塗裝。而5款可供投票的新車身塗裝亦會於下月5日起行走於城巴及新巴路線，供市民觀看。

而新巴在合併初期，新巴車長會佩戴城巴品牌襟章，直至獲派新城巴制服，新制服預計於今年年底會完成設計並派發予車長。