跑馬地舉行賽事　皇后大道東與馬會對開封閉

鑑於跑馬地舉行賽事，港府今日(5月31日)宣布，將在皇后大道東與香港賽馬會對開上行斜路的黃泥涌道南行線將會封閉，前往香港仔隧道除外，相關措施將實施至賽事完結觀眾離場。

因應封路措施，介乎山村道與馬會對開上行斜路的黃泥涌道南行線將改為單程北行；沿皇后大道東東行前往灣仔及跑馬地的車輛須左轉入摩理臣山道；沿摩理臣山道南行前往跑馬地的車輛須改經體育道及黃泥涌道；所有車輛不准由皇后大道東右轉入黃泥涌道，前往香港仔隧道的車輛除外；沿海底隧道前往皇后大道東的車輛須改經堅拿道天橋南行落斜往摩理臣山道，然後於黃泥涌道與皇后大道東的交界處右轉；及沿海底隧道前往跑馬地或馬場的車輛須改經由堅拿道天橋南行通往堅拿道東的下行斜路、摩理臣山道南行線、體育道及黃泥涌道。

部分道路將於最後一場賽事舉行前約35分鐘開始封閉，包括馬會對開通往香港仔隧道的黃泥涌道上行斜路；介乎皇后大道東與通往香港仔隧道上行斜路的黃泥涌道南行線；介乎山村道與馬會公眾看台的黃泥涌道南行線；介乎黃泥涌道與堅拿道東的禮頓道西行線；及介乎禮頓道與皇后大道東的摩理臣山道南行線。