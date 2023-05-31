促巴士推票價調整機制　若引入勢年年加價　運輸署：市民不樂見

行會通過5間巴士公司加價。運輸署署長羅淑佩今日(31日)出席城巴新品牌發布會時表示，巴士加價屬商業經營服務行為，巴士公司要顧及員工、服務質素、工資及油價上升的因素，政府會根據乘客數字等做好把關工作。對於有意見認為巴士公司應引入類似港鐵的票價調整機制，羅坦言巴士加價有一籃子考慮因素，若引入票價調整機制年年加價「未必大家(市民)會樂見。」不過，城巴財務總監王世揚則表明因應每年的物價指數影響，「好深信要有一個恒常票價調整機制。」

對於巴士公司最初建議加價幅度較大令人感覺「獅子開大口」，羅認為今次巴士公司提出加價申請，已是去年第一季至第三季的時候，當時新冠疫情較嚴重，令部分巴士公司錄得相當龐大虧損，故作保守估算提出加幅可以理解。羅又稱，合併後巴士公司已承諾不會有票價上升及路線縮減，但面對東鐵過海綫及屯馬線開通後，巴士路線要維持高效率就必需進行路線重組。

至於非票務收入方面，羅指增加開源收入對巴士公司有益處，例如智能櫃、充電設施等，至於車廠可否有其他方法增加收入，羅直言牽涉土地利用需要小心，政府仍會盡量協助巴士公司開拓非票務收入。

被問及加價申請是否難以扭轉虧損「劣勢」，王世揚表示今次加價申請基於不同因數，而新巴城巴合共有約230條巴士路線，惟現時鐵路擴展令乘客量減少，尤其過海線鐵路通車後令新巴城巴過海乘客量減少逾15%，短期內客觀因素難扭轉虧損。而非票務收入方面，王又稱城巴支持及持開放態度，與政府有緊密接觸，惟票務收入佔總收入逾90%，非票務收入對短中期線幫助有限，但中長期來說有助緩減票價調整壓力。