康文署聘用近1700名救生員　因人手問題　17泳池需局部開放

有議員關注救生員人手不足問題，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(31日)書面回覆質詢時表示，康樂及文化事務署今年新設兩年合約期職位的全年救生員，已成功招聘了110名員工，由於有關職位的合約期較長，相信可穩定救生員的人手供應。康文署亦正積極研究及探討從粵港澳大灣區香港以外城市，聘請持有相關救生資格人士成為救生員的可行性。

文體局表示，每年6至8月的高峰期，約需2,000多名救生員。截至今年5月，受聘於康文署的救生員人數有接近1,700人，當中包括1,400多個長期服務救生員，以及200多個合約救生員。因應現時已招聘到的救生員人數，康文署轄下25個公眾游泳池已全面開放；不過有17個游泳池因人手問題需局部開放，以及3個泳池因受改建/周年維修工程而需要關閉。

當局續指，除增設兩年合約期職位，康文署亦推出一系列措施，以增加整體合資格救生員的供應，包括透過「綜合季節性救生員訓練計劃」，以「先聘用後訓練」方式，讓未持有任何拯溺資格的人士，參加泳池及泳灘救生員全日制訓練和實習，以考取泳池救生章或沙灘救生章，成為康文署季節性救生員。另外，康文署正就聘請外判承辦商在指定公眾泳池提供季節性救生員服務，進行研究及準備工作，包括選擇適合的場地、研究調配人力的情況、爭取資源等。