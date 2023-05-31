逾半學童對全日課感吃力　功課多考試難成主因　家長盼校方支援

一項調查發現，自2月初教育局宣布逐步恢復全日制面授課後，近55%受訪學生面對學業時感到吃力，另超過50%的受訪學生更表示「功課太多」、「測驗及考試內容深」，以及「玩樂時間不足」，是感到吃力的主因。

關注學童發展權利聯席於本月9日至19日進行了網上問卷調查，共收回149份學童問卷及274份家長問卷。調查發現，40%家長表示學童近日平均每日的家課的數量為6份或以上，當中更有20%家長表示高達8份或以上，有60%學童需花2小時或以上才能完成功課；另外，更有超過30%家長表示，學童平均每星期默書次數為2次或以上。

調查又發現，超過60%的受訪家長表示，全日制面授課恢復後，子女跟不上學習進度，更有注意力變弱情況出現；情緒方面，高達70%家長留意到學童出現容易憤怒、不耐煩及焦燥；另有超過60%家長留意到學生經常感到疲累。

此外，研究又發現，超過75%的受訪家長在恢復全日制面授課後出現焦慮，約60%的受訪家長表示，他們的情緒變化很大程度上與子女的學習有關，當中與子女衝突的主因，逾80%是與「要經常叫子女學習/做家課」有關，揭示學生功課繁重，同時亦會增加家長管教壓力。近70%家長期望學校能提供學業支援，如功課輔導班及學科補習班等，建議學校增設助教等，並多關注學童的情緒健康。

聯席建議，學校應為跟不上學習進度的學生提供課後支援，例如功課輔導班、專科補習，甚或增加助教老師等。此外，學校和家長亦不應只著重學童學業，應同時關注學生的情緒健康和社交需要，增設不同類型的成長活動及小組，例如社交小組、情緒小組等，以多方位來回應學生成長需要。