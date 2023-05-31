被拒批百分百擔保有冤無路訴　當局重申無需設上訴機制

政府在疫情下推出「百分百擔保特惠貸款」，以紓緩中小企營運壓力，中小企借錢首年可以「還息不還本」。惟有消息指有部分貸款銀行，及香港按證保險有限公司(按保公司）涉嫌無理拒批申請個案，令申請人「有冤無路訴」。有議員今日（31日）在立法會上指有個案因「先批後拒」，而大幅招聘員工及作擴展安，令其感到被嚴重誤導，要求政府就百分百擔保特惠貸款設計劃設覆檢和上訴機制。但有議員認為上述個案相當「奇怪」，指計劃只是為紓緩企業因收入減少的壓力。政府回應透露過去一共批出逾6萬宗申請，當中被拒申請只有375宗，重申無需設上訴機制。

議員謝偉俊指接獲投訴個案有申請人指有貸款銀行疑出爾反爾，先告知其申請成功獲批，甚至聲稱基於其良好借貸還款紀錄，銀行可加大貸款額度，使申請人大幅招聘員工及作擴展安排，其後就在無解說拒批理由及對口單位或負責人情況下，以按保公司拒批為由拒批貸款，令申請人有被嚴重誤導乃至被愚弄感覺。

謝要求政府交代，就貸款銀行或按保公司先批後拒，當局可提供甚麼援助，以及可否協助申請人聯絡有關貸款銀行及按保公司了解拒批原因，以及倣效消費券及保就業計劃設覆檢和上訴機制，又問到自特惠貸款推出至今，當局接獲多少宗要求上訴或覆檢個案。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，自百分百擔保特惠貸推出以來，按保公司未有收緊申請資，如個案涉及增加貸款額，貸款機構會要求新增證明文件，又指即使申請企業未有交齊和回應貸款機構提出的問題，按保公司亦會作拒批決定前給予申請機構補交文件和回應。他認為有關安排反映有提供充分機會予申請機構作澄清，無須另設覆檢機制，又透露過去一共批出逾6萬宗申請，當中被拒申請只有375宗，重申會監察情況。

對於謝偉俊提出的情況，議員陳振英指計劃是為紓緩企業因收入減少的壓力，而非擴充業務，形容情況奇怪。他又問到當局有否向申請人解釋申請準則。丘回覆指申請文件非常簡單，亦只有少數公司文錯文件，指情況相當順利。

在關注申訴機制外，議員黃英豪則關注平均需要審批時間。丘應樺指在所有文件齊備下大約5個工作天可以成功申請。