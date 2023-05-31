參與2019年中環「和你Lunch」　6被告暴動罪成　另3人罪脫

2019年11月中，中環一帶有人發起「和你Lunch」示威，後演變成堵路等衝突，期間多人被捕。當中9人被控暴動罪，有部份被告同時被控違「禁蒙面法」。9人早前於區院否認控罪，經審訊後法官姚勳智今（5月31日）裁定當中6人暴動罪成，並先提取背景報告，還押至6月23日判刑。餘下3人則被裁定暴動罪罪名不成立。

9 名被告依次為葉廸舜、黃樂文、陳家裕、吳栢明、羅焯勇、黃穎恩、陳憲、袁晧軒及葉柏亨（20至35歲）。9人均被控於2019年11月12日，在中環畢打街與德輔道中及干諾道中交界一帶參與暴動。除陳憲和葉栢亨外，其餘7人均另被控同日同地在身處非法集結時使用蒙面物品。羅另外被控管有物品意圖損壞或摧毀財產，涉及兩個打火機、1套六角匙、兩個扳手、1罐噴漆和1個內有多個螺絲刀頭的工具箱。眾人均否認上述控罪。葉栢亨另承認未能在警員18094的規定下出示身份證明文件以供查閱，被判罰款1,500港元；吳栢明另承認在置地廣場外無牌管有無線電對講機。

控方案情指，案發當日下午數以千計的示威者佔據畢打街及德輔道中等街道，並發生暴動，且舉起傘陣與執法人員對持。約3小時後，人員驅散示威者，並在置地廣場一逃生出口附近拘捕9名被告，當中有7名被告曾戴口罩或蒙面，羅的背包則有控罪所指物品。眾被告主要抗辯理由指當時市民可隨處出入現場，他們只是一般無辜市民，因躲避至該逃生出口才被捕。

法官裁決指，除陳家裕、黃穎恩及葉柏亨外，其餘6人均明知身處暴動現場仍留在該處，逃跑路線與其他示威者相若且靠近，被人員包抄時突折返並繼而躲避至逃生口被捕，個別被告更穿黑衫及攜裝備等，他們明顯有備而來及意圖參與暴動，故裁定暴動罪成。當中5人另被控違禁蒙面法亦裁定罪成，羅被控管有物品圖損壞亦同時罪成。至於餘下3人，法官認為他們雖相當可疑，但考慮所有片段及以環境證供作推斷，認為控方未能在毫無合理疑點下證實他們干犯暴動罪，故罪名不成立。

案件編號：DCCC 357/2021