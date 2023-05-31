私煙攻港　當局指打擊措施需視乎香港情況

本年度財政預算案提出增加煙草稅，主流香煙每包售價上升至74元，有議員今日(31日)指海關過去5年檢獲的私煙數目均有所上升，詢問當中原因，以及政府有否措施打擊私煙，又指因現時香煙進口許可證沒有綁定香煙批次，因此有不法分子透過漏洞偷運大量未完稅的平價香煙。當局回覆指不排除有此情況出現，但實際打擊私煙措施還需視乎香港情況而考慮。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，吸煙人口持續下降，但煙草稅收入則持續上升，相信打擊私煙工作有一定成效，而私煙集團近年改以海陸走私大批私煙入口香港，海關會加強情報分析，採取源頭打擊策略，而緝獲私煙也數量大幅上升，2022年海關發現28宗涉及50萬支香煙以上大型走私，緝獲私煙5.85億支。

議員黃英豪指，近期有不法分子先以小量來自東南亞國家的「雜牌煙」報關及繳納稅項來領取進口許可證，再利用有關許可證沒有綁定香煙批次的漏洞，偷運大量未完稅的平價香煙(俗稱「白牌煙」)來港，議員周浩鼎也作出追問。許回應指，目前由於煙草在零售層面上沒有識別方式，因此不排除這個情況，但對於未完稅白牌煙流入市面，是否要追蹤每種香煙，則要視乎香港情況考慮。許指當局會針對有香煙以異常價格售出而作出調查，而在今年打擊私煙行動中，沒有發現冒牌香煙。

針對電子煙售賣，議員林哲玄指為何私煙和電子煙的執法力度相差甚大，許回應現階段打擊電子煙存在困難和挑戰，至於跨國私煙的情報交流，許指於2022年，應課稅品和不同海外機構共進行68宗情報交流、3次實體會面，於今年1月，香港也和南韓情報交流，檢獲超過100萬支私煙。