政Whats噏：照晒消暑法寶　林超英懶理網民揶揄

天文台前台長林超英係慳電達人，即使近日天氣持續酷熱，唔開冷氣嘅信念依然堅定。尋日(30日)佢喺社交平台上載一張相片，貼文指「2023.5.30 22:25 工作位置實況：氣溫 32.2度，相對濕度76%，風速 0.4米/秒，關鍵是背景陪伴多年的15cm直徑USB風扇。」

好明顯，林超英係藉住測量室內氣溫同濕度，嚟介紹USB風扇呢種低耗電量嘅消暑法寶，但佢對於環保嘅實踐，就惹嚟好多網民留言質疑，同埋嘲諷佢「離地」，譬如有人模仿佢嘅貼文寫法「2023.5.30 22:57 工作位置實況：氣溫 23.0度，風速唔Q知，關鍵是背景陪伴多年的冷氣機。」亦有人揶揄話「你應該USB風扇也不要用才環保。」「影完相可以開冷氣了！」亦有人話「其實一幅相片，能證明甚麼？只能夠證明逗留了十秒鐘影張相。」「你好命！你試吓用咁嘅裝備去住劏房吖！」然而都有認同林超英嘅網民，留言話「佩服」，仲有人嘉許話「身體力行，值得支持，好過好多在任高官！」

儘管惹嚟好多尖酸刻薄嘅留言，但佢都懶得反駁，今日(31日)下晝再發貼文，話「今早做了健身運動，有點累，午睡抬頭看實況，睡得着全靠掛在蚊帳頂的15cm直徑USB風扇，送來溫柔氣流。」似乎一把USB風扇，就可以將網民嘅嘲諷同挖苦，連同暑熱一併吹走。