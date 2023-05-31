立法首讀職能修例　狄志遠：不希望區會變政府啦啦隊推銷員

政府早前公布地方行政檢討方案，立法會今日（31日）就有關方案首讀《2023年區議會(修訂)條例草案》。政府指在2019年有反中亂港份子透過「不完善的區議會選舉制度」，造謠發布虛假消息，騙取大量選票和議席，奪取區會控制權，破壞地區發展建設，因此需要修訂區議會條例。有議員直指不希望區議會變成政府的「啦啦隊」和「推銷員」。

草案修訂內容包括，恢復委任區議員，新增地區委員會界別選舉，並減少直選議席。將以往共452席區議會直選議席，減至只有88席，而委任區議員就增至179席、地區委員會界別則有176席，連同27名當然區議員，議席總數為470席 。此外，安排各區民政事務專員擔任區議會主席，新增的權力是要求該區區議會的議員就主席所指明的議題，收集有關地方行政區內的人的意見，其餘由區議會轉移至區議會主席的權力包括訂立常規，以規管該區議會的程序及其轄下委員會的程序；委任一名公職人員擔任該區議會的秘書及決定其職責，以執行區議會職能；委出委員會、委任非區議員的人士成為 委員會成員，以及委任一名本身亦是該區區議會議員的委員會成員擔任委員會主席。

政府解釋指2019修例風波將香港差點推入萬劫不復的深淵中，形容當時港獨猖獗，稱反中亂港份子透過「不完善的區議會選舉制度」，以及製造政治化議題，甚至造謠發布虛假消息，騙取大量選票和議席，奪取區會控制權後，破壞地區發展建，又斥部分區議員非真心服務市民。政府指對於有關情況政府必須糾正和完善，改善其職能及確保區議員職能。當局又稱在重置區議會體系同時，亦要完善地區治理體系，要以行政主導為原則，所以需由各區民政事務專員擔任區議會主席。

社福界議員狄志遠指不希望修例後區議會會變成政府的「啦啦隊」和「推銷員」，又擔心市民會對區選失信心，令投票率下降。被問到是否會投反對票和提出修訂，狄表示現時「言之尚早」，需要再作討論。