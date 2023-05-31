涉瞞利益衝突判授工作坊　中學教師認欺詐罪　須賠學校4.8萬元

一名中學教師涉嫌隱瞞自己是一間承辦商的主要股東，詐騙學校委聘該服務供應商為學生舉辦一個工作坊，涉款4.8萬港元，因而被廉政公署落案起訴。涉案中學教師今（31日）在屯門裁判法院承認1項欺詐罪，暫委裁判官朱仲強將案件押後至6月21日判刑，以待索取被告的社會服務令報告。被告獲准保釋。另外，裁判官頒令被告須向宏信書院賠償4.8萬港元。

32歲被告劉達理，是直接資助計劃中學、基督教香港信義會宏信書院(宏信書院)前教師。案情透露，案發時被告為設計科教師。被告於2021年4月被委派在當年6月的課外活動周舉辦一個機械人工作坊。2021年5月中，他卻提議學校舉辦一個「設計－玩具及模型工匠工作坊」。他其後向學校提交2份報價單，並建議委聘Wonder Hobbys. Limited (Wonder Hobbys)為25名學生舉辦該工作坊，因其報價為5萬港元，較競爭對手低2,000港元。

宏信書院批准該項採購，而Wonder Hobbys最終向學校收取4.8萬元，為24名學生舉辦該工作坊。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告案發時是Wonder Hobbys的董事和股東，持有該公司七成股份，但從來沒有向學校披露他在該公司的利益。如宏信書院知道被告在Wonder Hobbys持有利益，便不會批准把工作坊判予該公司。調查亦發現，Wonder Hobbys收悉4.8萬港元服務費用後，當中3萬港元被轉帳至被告的個人戶口。

案件編號：TMCC613/2023