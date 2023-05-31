醫管局周五赴澳洲招募醫生搶人才　強調不願錯過「每一個人頭」

本港公立醫院醫護人員長期不足，醫管局將於本周五(6月2日)前往澳洲，招募非本地培訓醫生。醫管局總行政經理關慧敏表示，本周六(6月3日)將於澳洲悉尼舉辦招聘日，與當地醫科生和執業醫生見面，介紹來港工作的途徑，包括特別註冊與有限度註冊的安排、本港公營醫療機構工作機會和專科培訓支援等，以及過程中提供的支援。當局也會即場解答出席人士的疑問，向合適參加者發出有條件招聘書，以及拜訪當地院校了解合作機會。

關慧敏續指，澳洲是港人到海外讀醫的熱門國家，希望盡力招攬每一個職系的人手，越多越好，每一個人頭也不願意錯過。她又指，早前在英國舉辦的招聘日，有30多人簽回當局發出的願意受聘書，也有30多人當日沒接受醫管局的有條件聘書，但之後向當局表達有意回港工作，醫管局正安排面試等程序，預計今年底有機會有7至8名非本地培訓醫生回港到醫管局服務，對相關工作感樂觀。

至於醫管局將推出「環球醫療人才匯聚計劃」，關慧敏提到，疫情限制香港與海外醫學界的交流，希望計劃可以促進兩地溝通。她指出，歡迎任何專科、任何地方的醫生經短期合約形式來港，包括即將完成專科培訓的人，透過計劃讓他們吸取更多經驗，了解本港醫療制度，同時為市民提供服務，以達至雙贏局面。