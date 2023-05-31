議員指輸入人才計劃治標不治本　倡訂立全面人口政策

香港出生率持續下降，人口老化嚴重，對未來經濟及社會發展有深遠影響。立法會大會今日(31日)辯論議員梁毓偉提出的制訂全面人口政策的動議，要求政府以高層次統籌和跨部門協作方式制訂全面人口政策，包括在婚姻、生育、養育、教育和住屋等多方面為青年人打造適合組織家庭的社會環境，同時為香港在老齡化社會下的產業發展、勞動力需求、安老措施等作籌劃，從而確保香港人口結構的可持續性。

議員陳振英提到，近年本港人口下跌，原因包括疫情限制人口流動、以及移民潮影響。而出生率下跌，死亡率上升，人口跌幅更創近60年的新紀錄，對本港造成衝擊。陳認為，近期政府加大力度吸引人才來港，已意識到問題所在，訂立全面人口政策仍然是刻不容緩，教師以及醫護移民外流，對學校及醫院運作造成影響，應該針對性引入專業人士，補缺口之餘也應該制定更積極的人口政策，包括創科人才，輔助青年創業，甚至鼓勵生育，加快房屋供應。

議員姚柏良表示，勞工短缺問題浮現，現時當局引入勞工的政策只是聊勝於無，形容是小修小補，既不治標也不治本。因此制定全面的人口政策，才是長遠之計，認為人口政策必須要有統籌，整全方案鼓勵生育，吸納人才，協助婦女重投勞工市場。

議員管浩鳴則表示，疫後經濟復常，各行各業皆急須增聘人手，但不少行業都「請唔到人」，面對嚴峻的「人才荒」問題，建造、運輸、零售餐飲等行業，更首當其衝成為重災區。「人才荒」的情況已去到水深火熱的程度，期望政府不要蹉跎歲月，認為要按照行業實際需要、針對性地輸入外勞填補缺口，確實有迫切的現實需要。

另外，管認為需要一套整全的輸入外勞政策，以解決勞工嚴重短缺的問題。政府制訂上一份《人口政策：策略與措施》報告已事隔8年，管認為本港現時面臨的內部及外部環境早已不能相提並論。政府應考慮成立更高層次的督導委員會，根據產業轉型和市場發展的實際需求，訂立更具前瞻性和競爭力的人口規劃配套和政策措施，以迎接和配合多元產業發展的需要。