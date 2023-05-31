日出康城單位涉拆主力牆　屋宇署稱或有長遠影響

將軍澳日出康城首都一個單位被揭發拆去部分主力牆事件，引起樓宇安全疑慮。屋宇署署長余寶美強調即使業主完成修復工程，結構牆都不可能百分百回復之前狀況，惟重申大廈結構無危險，呼籲居民毋須過分擔心。

余寶美今日(31日)出席電台節目時表示，初步評估將軍澳日出康城有單位違規拆走部分主力牆，樓宇整體結構無即時危險，但不代表沒有長遠影響，即使日後完成修復後可達到法例標準，亦未必可百分百回復原有的狀態，因此署方已發出命令，勒令涉事的業主委聘註冊結構工程師進行整體評估影響。惟指現時有不同方法進行復修，但取決於工程師的選擇，最終目的是修復損毀部分，惟須考慮包括位置、接駁鋼根及所用材料等情況。

余寶美又指出，單位的主力牆並非必定不能拆除，如果單位位處大廈的最高樓層，或者面積細小，可能會相對容易解決問題；但她強調，進行相關改動前必須先聘用註冊結構工程師，提交圖則後署方會視乎情況審批。在被問到如果業主發現主力牆被拆走，應該如何處理時，余表示應盡快找專業人士跟進，提交圖則修復。至於提交圖則後會否被控告，她就表示要視乎情況和證據。余續指屋宇署要求業主在30日內完成維修，在時間絕對做到，若有實際困難，如查明合理會酙情處理，而署方會就事續進行調查及搜證，調查事相關人士有否違反《建築物條例》。