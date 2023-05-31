上月3個食物樣本不合格　食安中心下令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(31日)公布上月食物安全報告，結果顯示在約3,600個完成檢測的食物樣本中，除較早前已公布的3個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率約99.9%。

3個不合格食物樣本，分別為一個金屬雜質含量超標的燈籠椒樣本；一個含孔雀石綠的鯇魚樣本及一個脂肪外的奶類固體含量不符規定的預先包裝冰凍甜點產品樣本。中心已跟進以上不合格樣本，包括通知涉事商戶有關化驗結果、指令有關商戶停售相關問題食物和追查問題食物來源等。

中心發言人表示，中心對約1,500個食物樣本作微生物檢測，約2,100個樣本進行化學及輻射水平檢測。微生物檢測包括致病原及衞生情況指標，化學檢測則包括除害劑、防腐劑、金屬雜質、染色料及獸藥殘餘等。輻射水平檢測包括從不同地區進口的食物中抽取樣本測試放射性銫和碘的含量。

今次檢測樣本包括約500個蔬菜、水果及其製品樣本；約300個穀類及穀類製品樣本；約400個肉類、家禽及其製品樣本；約1,100個奶類、奶類製品及冰凍甜點樣本；約500個水產及其製品樣本；及約800個其他類別的食物樣本(包括飲品、烘焙食品及零食等)。