慈樂邨居民貼海報　揭兩貓凌晨疑墮樓亡　惹飼主虐畜疑雲

「可以不愛，但請不要傷害」，市民養寵物記得記得要悉心照料。有網民今早(31日)在社交平台反映，指在其所住屋邨大堂見到有人張貼兩隻貓貓暴斃地面的海報，經了解後才得知牠們疑被「掉咗落街」，事件引起貓奴及網友們關注，質疑飼主虐畜。《東網》下午向涉事屋邨的保安了解，後者證實有貓貓墮樓一事，但否認網傳飼主虐畜的消息。

涉事網民在Facebook「天下貓貓一樣貓群組」發文，指今早在慈雲山樂旺樓大廈門口見到有關「Poster(海報)」，經了解後，「清潔姨姨話2貓俾(畀)人掉咗落街」，並就事件向網友、街坊查詢事件經過。據該網民上傳的海報相片可見，兩隻貓貓疑墮斃在屋邨附近地面，並其他網友見狀均紛紛表示憤怒，更斥責事主虐待小動物，並希望發貼網民就事件報案調查，緝拿無良的飼主。

東網記者今午前往涉事樓宇了解情況，當值保安指事發當日凌晨至清晨期間，通宵當值的同事發現兩隻小貓疑墮斃大堂後門對出地面，遂報案尋求協助。保安澄清，「貓應該係唔小心跌落嚟，並唔係有人蓄意掉落嚟」，但詳細情況並不太清楚。至於網傳海報相片，保安表示海報是由居民擅自貼上，他們發現後已第一時間移除，而貓貓墮樓的案發地點則有圍欄圍住。執法部門則表示，今早6時許接報上址一名保安發現兩隻貓屍，倒臥上址垃圾房對開，案件暫列殘酷對待動物，暫未有人被捕。