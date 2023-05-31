港府擬修例規管5種危險藥物　冀今年底生效

港府擬修訂《危險藥物條例》(第134章)附表一，把5種物質成為受管制的危險藥物，包括ADB-BUTINACA合成大麻素。保安局禁毒處指，上述5種物質並無已知的醫療或治療用途，香港亦無任何含有上述物質的註冊藥劑製品。倘修訂獲立法會保安事務委員會支持，局方計劃在憲報刊登有關修訂命令，並在今年第4季提交立法會進行先訂立後審議的程序，以期在今年12月生效。

局方指，今年3月舉行的第66屆聯合國麻醉藥品委員會會議上，成員國採納了世界衞生組織的建議，將7種危險藥物納入國際管制。在這7種危險藥物中，其中兩種早已在港納管制。其餘5種物質擬於今次修訂中納入《危險藥物條例》附表1第I部，成為受管制的危險藥物，包括鴉片類止痛藥2-methyl-AP-237；合成鴉片類藥物Etazene、etonitazepyne、protonitazene；合成大麻素ADB-BUTINACA。

根據《危險藥物條例》，納入附表1第I部的物質均屬危險藥物，受衞生署實施的牌照制度管制。製造、進口、出口及供應這些物質，均須獲衞生署發出相關牌照。任何人違反該條例的規定販運及製造這些物質，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬港元；而違反該條例的規定管有及服用這些物質，最高刑罰為監禁7年及罰款100萬港元。