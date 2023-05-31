毀防盜器偷貴價帽斷正　女警還押小欖精神病院6.14判刑

50歲停職女警涉嫌於去年中，在1間名牌時裝店內，盜去1頂價值逾5,600港元的帽子，因而被捕。停職女警事後被控1項盜竊罪，她否認控罪，案件早前於九龍城裁判法院經開審後，裁判官林子康今（5月31日）裁定被告盜竊罪罪名成立，並指被告當時清楚自己的行為，且有不誠實意圖，沒有付款而取走該頂帽子。裁判官決定先提取兩份精神科專家報告，以考慮被告是否適合判處醫院令，案件押後至6月14日判刑，期間被告須還押小欖精神病院。

被告劉潔兒（50歲），被控於2022年5月21日，在九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場UG層TWIST內，偷竊一頂黑色帽，價值5,670港元，而上述物品為TWIST的財產。本案並不爭議被告當時確沒有付款，但辯方爭議被告並無意圖盜竊，傳召精神科專家作供指被告當時行為受精神狀態影響。

裁判官裁決時指，雖然辯方精神科專家指被告患有抑鬱症、驚恐症及空間恐懼症等，並指案發時有幻聽、失禁，服食鎮靜劑後受到藥力影響，如非受病發及藥力影響並不會犯案。但裁判官指專家判斷是基於被告告訴他們案發前她的狀況，但根本無從得知被告所說的是否屬實，亦不知她有否服藥，因此考慮裁決時就專家證供不給予比重。裁判官指考慮控方證人證供及閉路電視紀錄等，唯一合理推論是被告有收起涉案帽子並破壞帽子的防盜器。裁判官指片段顯示被告遭截停前行為並無異常且沒有受精神病或藥物影響，認為被告清楚自己的行為，且是有不誠實意圖不付款。雖然拘捕被告的執法人員稱被告當時胡言亂語，但裁判官指只反映了她在案發後的精神狀態，最終裁定被告罪成。

辯方求情指被告出身於警察世家，丈夫亦為警員。被告亦任職警員逾30年，但一直受精神病影響，並曾於2017年申請退休但不獲批，現時則已退休。辯方指被告正申請中途宿舍，又指其有驚恐症如判處監禁會對其病症有影響，故望裁判官輕判。

案件編號 : KCCC 2064/2022