粉嶺交警捉犯靠途人　被捕無業黑漢明日提堂

粉嶺於本周一(29日)晚發生警察靠途人捉犯事件。當晚7時許，一名交通警員巡邏期間，發現一輛黑色私家車，在一鳴路行人路違泊形迹可疑。交警上前調查，私家車突然往百和路方向駛去，交警隨即追截。期間，私家車多次越過雙白線及衝過紅燈。

私家車駛至偉明街與百和路交界，撞及一輛新界的士，並且不顧而去，其後撞到安全島交通燈始告停車。司機棄車逃走，並把載有約19.2克懷疑氯胺酮(K仔)的多個可再封膠袋棄於路邊。交警上前制服疑犯期間，對方激烈反抗，有途經熱心市民協助制服疑犯。警員其後搜車，再搜獲11.88克懷疑氯胺酮及約9000港元現金，又揭發司機無持有任何駕駛執照，涉事私家車則為失車。

經初步驗毒測試後，警員發現該司機是受毒品影響下駕駛，因此以涉嫌狂亂駕駛、販運危險藥物、無牌駕駛、沒有第三者保險而使用車輛、未獲授權而取用運輸工具、毒駕及妨礙警務人員執行職務等罪名，拘捕該名姓梁(29歲)私家車司機。梁報稱無業，有黑社會背景，毒品主要供應上水一帶。稍後梁會被落案控以相關罪行，案件明日（6月1日）在粉嶺裁判法院提堂。