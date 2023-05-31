13個公眾街市下月公開競投　涉及35攤檔

食物環境衞生署今日(31日)公布，為更有效運用公眾街巿攤檔及為巿民提供就業機會，轄下13個公眾街巿共35個攤檔將於6月進行公開競投。港島及離島區、香港仔街巿將於6月7日競投，而新界區則於6月20日競投。

攤檔可售賣貨品涵蓋非食物類乾貨及濕貨、食物類乾貨、鮮肉、鮮魚、水果、蔬菜、熟食及服務行業等。租約為3年的固定租期，由7月1日或9月1日起生效，租期屆滿後承租人（即檔戶）沒有租約續期權利。每月租金競投底價視乎個別檔位的大小及位置而定，凡年滿18歲並通常居於香港的人士，均可參加攤位競投。公開競投會以「先到先得」形式安排入場，額滿即止。

為提供機會讓更多人士投得攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增加市民的購物選擇，每名承租人在同一街市租賃攤檔的數目將有所限制。現有的攤檔承租人不得參與同一街市的第一輪攤檔競投，只可於第二輪競投中競投一個攤檔，而任何在新3年固定租期租賃方案下的承租人（即透過2022年8月後的街市公開競投成為檔主的人士），則在任何情況下均不得參與競投同一街市的攤檔。食環署網頁載有競投條款，列明競投資格詳情。