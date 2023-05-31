聯院八旬病翁染退伍軍人症　無外遊紀錄疑院內感染

基督教聯合醫院疑爆退伍軍人症。衞生署衞生防護中心今日(31日)表示，一名86歲有長期病患的男病人，本月中起入住聯合醫院，其後曾一度出現，卻因氣促再入同一間醫院。其尿液樣本證實帶有退伍軍人菌屬菌種。初步調查顯示，病人於潛伏期內無外遊，而是入住基督教聯合醫院，當局初步懷疑屬院內感染個案。聯合醫院晚上回應，正調查病人感染源頭，院方已採取一系列的預防措施，包括暫停有關洗手盤的水龍頭和浴室花灑頭。

衞生防護中心續指，該名男患者自本月16日起入住聯合醫院，其後情況穩定並於上周四(25日)，翌日(26日)因氣促而再度入住聯院。其臨床診斷為肺炎，現時情況穩定。中心正聯同聯院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。

署方另正追蹤病人的接觸者，包括該病房的職員和住院病人，並會對他們展開醫學監察。另外，中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。涉事樓層的供水系統亦會進行緊急消毒。調查仍在進行中。而聯合醫院發言人表示，院方已暫時停用有關洗手盤的水龍頭和浴室花灑頭；為有關水龍頭加裝特定規格的細菌過濾器及安排消毒相關供水系統；以及為有關病房內的病人提供經煮沸的水或樽裝水作飲用或漱口。另已按既定程序，向醫院管理局總辦事處呈報事件。