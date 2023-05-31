維港水質達標率稍跌　去年僅30%駁錯渠個案獲修正

污水亂排除弄髒海水，更會惹起臭味，不過最新數據顯示，去年僅30%港府跟進的錯誤接駁污水渠的個案完成修正，變相剩餘的個案或仍污染維多利亞港。環境及生態局今日(31日)書面回覆立法會質詢時指，維港水質管制區過去5年的全年海水水質指標達標率均維持在90%或以上，2022年的整體達標率為93%，與過去5年的平均整體達標率(95%)相若。

環境局解釋達標率輕微下降主要由於夏季受珠江徑流及西南季候風所影響，令海水的背景無機氮水平偏高所致，強調香港水質的整體改善趨勢仍然明顯。不過，該局指去年政府共跟進了212宗污水渠錯駁個案，僅64宗已完成修正，其中中西區14宗個案無一完成修正，荃灣區61宗個案亦僅18獲修正。

環境局指出，148未完成修正的個案中，73宗於發出法定修葺/清拆令後仍未獲糾正、75宗處於調查階段或其糾正工程仍在進行中。而已完成修正的個案中，有23宗個案是在被警告/勸喻後獲糾正、15宗個案是接到法定修葺/清拆令後獲糾正。

另外，港府指會於今年內申請撥款進行長沙灣污水主幹泵喉建造及修復工程，而在紅磡、銅鑼灣避風塘、荃灣海灣、灣仔東及筲箕灣避風塘沿岸地區設置新型旱季截流器的勘查及設計工作亦已進行，預計在2027年中至2029年初分階段啓用和完成，而改善海港旁基本污水處理廠的工程項目正在規劃及勘查，料2030年完成工程。