憂強制舉報被濫用　業界促辦講座釋慮　增宿位助個案解困

政府今日(5月31日)提出推行強制舉報虐兒的機制，建議社會福利、教育和醫療衞生界別人士，若發現兒童懷疑遭受嚴重傷害或正面對遭受嚴重傷害的實際風險，須在切實可行範圍內盡快舉報，違者最高可被判監3個月及罰款5萬港元，機制將於本周五(6月2日)刊憲後18個月實施。業界及議員則擔心法例生效後或致濫報，促請增加留宿幼兒中心名額及為業界舉辦座談會或培訓課程，解釋法例內容，清楚說明不同情況下的處理方式。

議員狄志遠認為，當局提出的免責辯護只偏重原則性情景，仍然缺乏細節，未能解決前線人員憂慮，希望法例生效前有清晰指引。他預料法例生效初期，比現時會多數以幾十倍舉報個案，認為新增一間兒童寄宿中心並不足夠，希望當局進一步物色合適地方作寄宿中心。另一議員朱國強表示，條例目的是保障兒童福祉，認為加強舉報可發現問題，及時阻止虐兒個案再發生。他關注如何界定虐兒、疏忽照顧及已作舉報。他又認為，在港九新界各設一間留宿幼兒中心較為理想。

社聯兒童及青少年服務總主任姚潔玲表示，現時全港只有200多個緊急宿位，當局單在2021年就接獲2,700宗申請，全年只有400多人獲安排入住，其餘如有懷疑受虐情況，需要滯留在醫院，甚至是送返原本家庭、與懷疑施虐者繼續同住，她認為情況不理想，相信增加服務名額有助紓緩輪候情況，但留宿幼兒中心只為0至5歲嬰幼兒提供服務，她關注6歲或以上懷疑受虐兒童的緊急安置服務計劃安排。

香港小童群益會幼稚園駐校社工服務計劃服務總監鄭惠君表示，以往就懷疑虐兒個案召開多方專業會議，醫生和警方與駐校社工均有機會有不同看法，希望當局可以就「嚴重損傷」提供清晰定義。鄭又指，社署安排予前線社工和管理人員的培訓名額供不應求，希望在法例刊憲後的18個月內，改善培訓配套。香港幼稚園協會會長唐少勳表示，由於幼兒未必能夠清晰表達，擔心幼稚園教師要掌握法例要求以決定是否舉報會有一定困難。她表示，業界擔心出現濫報情況，期望當局能夠為業界舉辦座談會或培訓課程，解釋法例內容，更清晰說明不同情況下的處理方式。