康城拆牆單位難百分百復原　工程師學會籲裝修前應諮詢專業意見

近日將軍澳日出康城首都一個單位被揭發拆去部分主力牆事件，引起不少業主對裝修家居的疑慮，擔心改裝成心儀「安樂窩」，卻換來觸犯法律。香港工程師學會因應事件發展及所引發的外界疑慮，今日(31日)舉行記招，解構相關結構改動可能引發的風險、潛在還原方案、一般可獲豁免的小型工程、常見的住宅裝修誤區及注意事項等。

學會指，本港住宅單位面積普遍較細小，不少業主會選擇在家居裝修時重新設計間隔或家具，提高實用性和舒適度；部分近年常見的室內裝修工程，包括開放式設計、加建閣樓、廚廁對調等，這些均有機會牽涉結構改動，然而，一般業主並不容易分辨相關改動是否需要向屋宇署入則，因此，學會鼓勵及呼籲業主要諮詢及委聘合資格人士檢視相關改動，確保結構及樓宇安全，亦避免誤墮法網。

香港工程師學會會長卜國明工程師更指出，是次事件正正反映相關業主沒有諮詢合適的專業工程師意見所引致的後果，鼓勵業主若懷疑單位曾作出結構改動，應盡快考慮聘請合資格專業人士檢查；而學會亦再次呼籲業主、室內設計師及承建商審慎處理任何結構改動，而所有結構改動必須諮詢結構工程師。

而針對日出康城事年，該學會結構分部副主席鄧作基表示，涉事單位可以透過鑽孔插鐵或鋼筋接駁方式修復，但由於結構構件已被破壞，有機會無法達致百分百復原，加上其他結構構件亦可能需要修復，因此工程有機會牽涉到上層或下層的單位；他指，短期內樓宇的整體結構雖不會出現問題，但會隨時間出現局部性危險，例如牆身有機會出現裂縫，導致滲水情況出現，有機會連帶影響整體樓宇結構，相信屋宇署會加快處理。