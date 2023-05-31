車Cam直擊：P牌女司機揸車玩手機　紅隧撞前車當堂心驚青

駕駛者揸車時要留意路面狀況，P牌新司機更應專注駕駛、切勿分心。不過，有司機近日在紅隧入口遭後方車輛「追尾」，經翻看車Cam影片後，竟發現後車的P牌女司機在駕駛期間，竟分心玩手機，且情況持續一段時間。網民看畢影片後，均紛紛批評該女司機缺乏安全意識及責任心，直斥她如同「馬路炸彈」。

有關影片昨日(30日)上傳至Facebook多個群組，影片可見，涉事女司機當時尾隨片主的座駕，正朝隧道入徐徐慢駛。不過，片中見到女司機不時低頭望手機，更疑似單手拿手機回覆訊息，完全無留意與前車距離，結果直接撞上前車，更當堂露出驚訝的表情。值得注意的是，女司機在事故發生後，竟在沒有留意附近車輛下打開車門，可謂相當危險，更離譜的是在打開車門後，她任由車門處於開啟的狀態，自己留在車內使用手機，疑似找人求助及發送訊息。

網民見到女司機的駕駛態度後，均紛紛留言批評，「P都未甩就咁唔專心揸車, 一於幫佢加監啦」、「開門望都唔望下先」、「P又未甩，車又未楂得好，就學埋啲壞習慣」、「其實楂車點解要用電話，唔頭暈㗎咩」、「撞左之後仲繼續玩電話先勁」、「佢開門又唔落車，想點」、「同佢取消個牌」。