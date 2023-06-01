生產力局研發自動運載機械人　助傷健營運送物資

由創新科技署創新及科技基金資助，香港生產力促進局研發的自動運載機械人「小健」落地應用，自今年3月起於香港傷健協會賽馬會傷健營開始試運6個月，協助員工處理簡單送遞工作，減輕前綫員工負擔，提升營友的住宿體驗，並期望透過科技協助本港推動傷健共融文化。

生產力局於2018年獲創新科技署創新及科技基金資助，開發自動駕駛運載系統MiniMover，研發如何利用深度學習及感應器融合技術，讓機械人自動規劃合適行走路徑，以供業界進一步開發及測試不同應用方案。該局與香港傷健協會合作，利用MiniMover的核心技術重新製造一個適用於無障礙環境運作的自動運載機械人「小健」。為確保「小健」能更好地融入無障礙環境，生產力局特意為「小健」加入無障礙設計元素，包括視覺和語音提示、調整機械人的高度、簡化人機協作界面設計等，方便傷健人士使用。

香港傷健協會服務總監鄒穎詩女士表示，香港傷健協會賽馬會傷健營分為主樓及宿舍，若如入營人士在宿舍需要借用物資，需到主樓的營舍辦公室，對於行動不便人士或職員帶來不便。利用「小健」，營舍職員便可在收到營友來電要求後，將小型物資放入儲物箱，再輸入簡單指令，「小健」便可自行運送物資。生產力局為「小健」加強防撞及防震功能，確保運送物資途中「小健」及入營人士不會互相被影響。