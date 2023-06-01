文物探知館虛實尋蹟　透過創新文物科技呈現近30幢歷史建築

香港文物探知館舉辦「虛實尋蹟—文物科技遊古蹟」，透過創新文物科技，以四大展區立體呈現香港近30幢特色歷史建築。展覽免費開放，即日起至7月19日展出。

第一部分是運用玩具磚塊砌出6幢歷史建築模型，並輔以擴增實境技術(AR)，讓參觀者設計與歷史建築獨一無二的合照。當中包括法定古蹟香港大會堂、回教清真禮拜總堂、雷生春和歷史建築孔聖講堂，以及兩幢最新完成的歷史建築模型，西貢大廟灣天后廟和舊牛奶公司高級職員宿舍。

第二部分是「密室遊離」虛擬密室遊戲，參觀者需運用對文物保育的知識，在指定時間內完成任務，「遊離」兩幢法定古蹟。第三部分「互動文物長廊」，參觀者可隨意在互動文物長廊內，選擇16幢歷史建築的三維影像和影片，透過放大、縮小，甚至旋轉影像，從不同角度仔細欣賞歷史建築的美。

第四部分「文物黑盒」讓參觀者身處四幢歷史建築的虛擬實境，在全方位體驗中，細聽導賞，深度暢遊，包括聖母無原罪主教座堂、東華醫院主樓、猶太教莉亞堂和前法國外方傳道會大樓。