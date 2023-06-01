公僕流失量大　政府容許未畢業大學生投考

公務員流失情況嚴重，由於急需填補空缺，政府容許未畢業的大學生投考公務員，當局指今年起接納大學3年級或將升續3年級學生投考公務員，9月政務主任等政府6個職系將進行聯合招聘，不單止接受明年畢業學生申請，2025年畢業學生亦可申請。

2021/22年度辭職公務員人數達3,734人，而當中不少是資深公務員。公務員事務局局長楊何蓓茵今早(1日)在政府總部會見8間資助大學代表時公布有關安排，又指申請學生須符合特定條件，包括在指定時間完成學業，畢業後便可成為公務員。

她表示，政府每年9月會為6個職系進行聯合招聘，即政務主任、二級行政主任等，今年除了接受明年畢業的大學生報名之外，亦接受2025年畢業的學生投考。其他部門或紀律部隊職系亦可按工作性質及人手需求，考慮是否擴闊招聘範圍至下一屆畢業生。

她又指不少大學生未畢業已有志加入政府，希望新安排達致「三贏」，學生提早獲得有條件取錄，院校亦可善用資源，協助學生規劃，而對政府而言，可以更貼近市場變化，盡早網羅人才投身政府。

針對政府搶人手，她在會後強調若該名獲聘的大學生必須在特定時間內完成學業，若果他們更早完成，即可以更早投入公務員行列。她續稱，無論是政府或私人機構，當發出聘書後，最終是由獲聘者考慮個人旳因素去決定是否到任，因此政府發出多少聘書或候補名單等與私人機構的做法無異。