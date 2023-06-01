雷雨不斷閃電破空　屯門和田邨疑有單位遭雷擊

所謂「行雷閃電會出事」，受強烈熱帶風暴瑪娃影響，本港連日雷雨不斷，沙田區議員麥潤培今日(1日)在社交網站發貼文，指收到街坊傳來影片，有閃電劈入屋，「真係好恐怖、真心嚇一嚇」。影片中可見，一道閃電瞬間劃破長空，電光如銀蛇般，鑽入民居，相隔半秒後，耳邊隨即傳來恐怖的雷響。電光更在空中閃現數次，更令單位如遭數次雷擊，場面相當駭人。事發地點疑為屯門和田邨，暫時未知有否造成傷亡。

清代《夢厂雜著》記載，有人因不孝遭雷殛斃命，自此，子孫後代不孝都會被咒「畀雷劈」，有網民即開玩笑指「(上址)係咪有不孝子」、「有冇做虧心事」。部分網民則擔心大廈的「支避雷針唔夠隻窗黎(嚟)，定座樓冇避雷針」。不過，有人質疑影片的真實性，「點解佢(拍片者)會喺嗰度捕住嚟拍」，質疑有人作假。麥潤培對此表示亦有同感。

東網記者翻查記錄，天文台在今日凌晨3時15分發出雷暴警告，至早上9時55分取消，歷時約6.5小時。根據天文台閃電位置資訊系統顯示，自今日(1日)凌晨3時開始，至今早9時，本港已發生12,367次雲對地的閃電；而雲間閃電則有23,886次。