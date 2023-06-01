租置屋維修慢管理差　議員轟房委會卸責　令圍標頻生

本港租者置其屋計劃的39個屋邨，涉及18萬個單位，然而相關項目樓齡超過30年，樓宇及其公共設施修葺和維修工程進展緩慢，樓宇外觀及內部殘舊老化。立法會今日（1日）辯論正視租置公屋的管理及維修責任的動議。多名議員批評房屋委員會卸責，未有在法團會議中做做好把關工作，令圍標等情況頻生，政府各部門在處理問題上更是「你推我，我推你」，直言「所有租置屋苑都出（管理）問題」。

議員梁子穎批評「所有租置屋苑都出（管理）問題」，指房委會有心卸責，令業主需要自行處理維修事宜，部分更需要「夾錢」維修自己不會使用的設施，例如共享空間等，大部分屋苑都不敢用錢，留起來做重要大維修，因此就不做其他工程，使很多設施都很舊，又斥房委會未有在租置業主法團中做好監管工作，經常表示「冇意見」，令人視法團工作為為「肥豬肉」。他指有不少主席經常要求自己大廈進行無謂的工程，並從中圖利，加上外界經常干預法團運作，令租置屋法團開會產生衝突更是「見怪不怪」。

他要求房委會應在法團中做好工作，又建議法團委員宣誓進行更嚴格的資格審查，廉政公署亦應加強工作避免出現「圍標」問題。

另一議員顏汶羽同樣批評租置屋苑管理混亂，指房委會經常在法團會上都投棄權票，未有履行作為業主的責任，又斥每當出現曱甴屋、鼠患等，房委會都會以私人業權為由「拒絕介入」，市民難以找到合適的政府部門求助。 他以冷氣機滴水為例，指相關個案在公屋時可使用扣分制處理，但若然發生在租置屋苑則係法扣分，房委會亦不會執法，無人處理事情，部門間「你推我，我推你」。